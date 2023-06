Demanen deu anys de presó per una dona que va incendiar la porta de la seva veïna de 99 anys, a Astúries

La Fiscalia d'Astúries sol·licita la condemna d'una dona per provocar un incendi a la porta d'una veïna, de 99 anys, al municipi de Siero, perquè aquesta li va impedir que fes una trucada des del telèfon de casa seva. Demanen deu anys de presó.



El Ministeri Fiscal sosté que, durant aquest incident que es va produir el 2021, la processada es va acostar al domicili de la seva veïna del pis de dalt, de 99 anys, que vivia sola, i li va demanar que li deixés efectuar una trucada telefònica des de casa, a la qual cosa aquesta es va negar per por, atesa la seva inestabilitat emocional.

Instants més tard, la processada hauria tornat al lloc i calat foc a l'estora de l'anciana i a una bossa que tenia davant de la porta de la casa, que contenia cartons. Això va provocar un foc considerable, que va fer que sortís un fum que va crear una atmosfera irrespirable., segons el fiscal conscient del gran perill que la situació suposava per a la dona, per la seva avançada edat i reduïda mobilitat.El foc va ser extingit per una altra veïna de l'edifici, que va acudir davant dels crits de la dona gran.i trastorn mixt de la personalitat, mantenint el judici de la realitat conservat. No es reclama pels deterioraments ocasionats.