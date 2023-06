Elés a l'Estat. Fins a 7.000 metres quadrats d'art distribuïts en tres edificis de 12 plantes a primera línia de mar. Si bé, la pintura no es troba de cara a la platja, sinó a la part del darrere, perquè els habitatges de luxe tapen les vistes a la costa a tot el municipi d', a Granada.És, per tant, una solució als inconvenients generats per la promotora francesa Les Rivages, que ha construït el complex d'apartaments aprofitant les laxes lleis d'urbanisme. L'Ajuntament, de fet, ha celebrat la incorporació del mural que li permet aparèixer al llibre dels rècords i que té el nom de "". Tot plegat, un nou "".L'experimentat artistaha estat l'encarregat de complir amb les grans expectatives i, després de dos mesos de feina, ha aconseguit dotar de profunditat i una sensació de transparència amb un. A més, fa la sensació de realitat augmentada, ja que també incorpora la figura d'una dona i un gos a gran escala.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola