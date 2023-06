El temps d'aquest dilluns: algunes comarques en alerta per calor i altres, per pluja

La calor no treu el peu de l'accelerador

El temps d'aquest dilluns serà per a tots els gustos a Catalunya -menys per aquells qui prefereixin la calma meteorològica-. Elha activat fins aen diferents punts del país. Unes, per, mentre que altres, per la. Amb tot, s'espera que la jornada s'enfosqueixi amb el pas de les hores, amb l'avenç de núvols baixos a la meitat nord.Les comarques endurant la tarda són el, la, eli el, on descarregarà en forma de tempesta. Plourà també a altres zones de la meitat nord i no es descarta que es doni alguna gotellada al litoral central cap a les darreres hores del dia.D'altra banda, pel que fa als, l'i els'avançaran ja durant la nit, i costarà dormir-hi per culpa de les elevades temperatures. Amb la sortida del sol, l'avís s'estendrà ali a les Terres de l'Ebre: ai al. De manera global, però, els episodis de pluges i nuvolades faran que el mercuri caigui una mica al termòmetre català.

