Twitter considerarà un insult la paraula «cis» i el seu ús podria comportar sancions

Repeated, targeted harassment against any account will cause the harassing accounts to receive, at minimum, temporary suspensions.



The words “cis” or “cisgender” are considered slurs on this platform. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

El propietari de Twitter,, ha anunciat que el prefix "" -que es refereix a persones que s'identifiquen amb el seu gènere, a diferència de les persones "trans"- començarà a ser qualificat d'insult a. La decisió parteix de diversos usuaris que han demanat a Musk que, si bé Musk ha tornat a defensar la "llibertat d'expressió" i especialment s'ha volgut referir a la lluita contra l'"assetjament".El magnat sud-africà va escriure el següent tuit: "", deia Musk pronunciant-se sobre un altre tema com l'assetjament a la xarxa. Arran d'aquest tuit, una usuària li va preguntar què passava amb les persones que s'identificava amb el prefix "cis" i el propietari de Twitter li va contestar: "". Des de fa temps i sobretot des que va comprar la xarxa social, Musk s'ha mostrat en contra que allò que es coneix com a "", que té en compte les sensibilitats de gènere i racials en una societat diversa.Fa uns dies, en un esdeveniment de, va deixar clara la seva postura una vegada més: "Soc un gran fan de la llibertat d'expressió i l'hem de gaudir tant com sigui possible, tant com ho permetin les lleis d'un país. La lliure expressió és rellevant quan la gent pot dir coses que a tu no t'agradin, ja que, si no,", expressava Elon Musk.

