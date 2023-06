Les retencions ja sumen 20 quilòmetres a l’AP-7 en la tornada de Sant Joan

En marxa l'. Les carreteres catalanes afronten aquest diumenge el desplaçament massiu de la població cap a Barcelona i les grans ciutats després d'un cap de setmana de festa i trobades familiars. Elpreveia que el pic de congestions es donés cap a les 19:00 hores, però a les 20:15 hores encara hi haConcretament, és en el pas de la principal autopista de Catalunya per laon es dona la principal retenció, amb 10 quilòmetres de circulació lenta. A més, a, es donen 6 quilòmetres més de congestió en sentit nord.Però això no és tot: sense marxar de l'AP-7, hi ha dos quilòmetres de cues aen sentit sud., l'AP-7 es troba gairebé col·lapsada per l' incendi d'un autobús . A l'en sentit est, un accident provoca grans congestions durant cinc quilòmetres.

