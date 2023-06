Li fan tapar els pits en ple concert a la cantant Rocío Saiz durant l'Orgull a Múrcia i la policia l'acaba denunciant

Tener millones de seguidores no te hace influyente, tener podcasts no te hace activista, tener premios sin salir de casa no te hace ser de colectivo.Basta ya de postureo, lo q nos está quedando es un infierno. He intentado ser menos radical para poder tener trabajo, pero para que pic.twitter.com/s9f8qplFud — Rocio Saiz (@rocio__saiz) June 25, 2023

Momento exacto en el que la organización del #Pride Murcia avisa a Rocío Saiz que la policía ha parado su concierto.



Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoiris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto. https://t.co/ZvK3N2zmrO pic.twitter.com/QLseU8yUgY — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) June 25, 2023

, cantant i activista LGBTI, va actuar dissabte a la festa de l'i mentre interpretava el tema Como yo te amo va decidir treure's la roba i mostrar el seu cos nu. Es tracta d'una performance que assegura que duu a terme des de fa una dècada, però en aquesta ocasió la policia va intentar aturar-ho.I és que segons ha explicat ella mateixa a les xarxes socials i diversos testimonis,, la bandera que representa el col·lectiu. Després de continuar el concert "per respecte al públic", que li va mostrar el seu suport amb crits de "llibertat", un agent de policia va identificar-la i la va denunciar per "". Entre d'altres, la cantant ha lamentat que "si ho fa un home, no és"."El que ens està quedant és un infern", ha escrit Saiz en el seu missatge, que ha començat amb aquesta declaració: "No puc més. Ja no em diverteixo. Ja no vull posar més el cos. Que el posin altres. Que lluitin altres", ha escrit en el seu missatge. Aquest no és el primer cop que Saiz té problemes per aquesta mena d'actuacions. Anteriorment, havia succeït elde, on actuava amb el grup Las chillers.

