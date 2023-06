Aquest és el primer municipi de Catalunya que supera els 40 graus el 2023

El municipi deha assolit elsaquest diumenge a la tarda i s'ha convertit en el primer deque aquest any supera els 40 °C. La temperatura s'ha assolit coincidint amb unaa la península Ibèrica que ha fet que elemeti un avís de perill moderat per calor intensa sobretot a Ponent, a l'interior de lesi alTambé s'ha emès un avís per calor nocturna intensa a l'i eli ha advertit que dilluns pot haver-hi precipitacions intenses alque poden ser de calamarsa.

