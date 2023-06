Una mare abandona i deixa morir la filla de «deshidratació extrema» als Estats Units per marxar de vacances

Elsviuen amb estupefacció un nou cas tràgic d'irresponsabilitat d'una mare jove. Unaha estat imputada per assassinat després d'mesos per marxar de vacances a Puerto Rico i Detroit. El nadó ha mort de "" després de passar cinc dies sol en una casa d'Els fets van tenir lloc, quan la mare va tornar de viatge i va comprovar que la seva filla era morta. En veure que no responia, va trucar a l'hospital i els equips d'emergències es van desplegar a la zona. Si bé, només van poder confirmar la defunció.Les investigacions forenses han confirmat que la nena ha mort per culpa d'una deshidratació extrema, fruit de l'abandonament. Alguns veïns han declarat que, però no van actuar. La mare ha estat detinguda i es troba a la, on restarà fins que eldugui a terme la vista preliminar.

