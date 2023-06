Una dona mor i diverses persones acaben ferides després d'un accident en una muntanya russa a Suècia

Se ha producido un grave accidente en la montaña rusa Jetline en Gröna Lund en Estocolmo. Parece ser que ha descarrilado un tren y hay varios heridos en el suelo y gente atrapada en el vagón. Ha fallecido una persona. @gronalund #Jetline pic.twitter.com/dPzFHkI5wN — Ylenia Yunamond 🧬 (@Yunamond) June 25, 2023

Una persona ha mort i diverses han resultat ferides en descarrilar una muntanya russa al. L'emissora pública suecaha indicat que és l'atracció. Després de l'accident, van arribar al parc diverses ambulàncies, camions de bombers i un helicòpter. La policia ha assenyalat que hi havia nens i adults entre els ferits, alhora que han buidat el parc i han iniciat una investigació. La persona que ha mort és una dona de 35 anys, mentre que 7 persones han estrat traslladades a l'hospital.La muntanya russa Jetline aconsegueix una velocitat de fins ai té una alçada de 30 metres. La propietat deha dit en un comunicat que el parc, de 140 anys, romandrà tancat fins a nou avís.Diversos testimonis han comentat que la muntanya russa s'havia descarrilat parcialment durant un viatge, fent que la gent s'estavellés contra el terra. La ministra de Cultura de Suècia,, ha mostrat el seu condol per la notícia, que ha catalogat d'"incomprensible". "Els meus pensaments estan amb els afectats, així com amb les seves famílies i els seus éssers estimats", ha dit Liljestrand en un comunicat a l'agència de notícies TT.

