Compte si tens aquest tipus de clau: casa teva pot estar en perill

"Identifiques aquesta clau? Doncs deixa'm dir-te que estàs": aquesta és l'alerta d'un usuari deque es dedica professionalment a la. I és que els domicilis als quals s'accedeix amb un tipus de clau més estàndard poden ser més susceptibles de, donat que existeix una eina inicialment dissenyada per a professionals que aquests estan ja començant a fer servir.El compte de TikTokha mostrati, segons explica, els panys associats a aquest tipus de clau són ", completament vulnerables, i els poden obrir en qüestió de segons" gràcies a una eina especial.Aquest dispositiu, que el compte de Tiktok mostra a càmera, és una eina que ha estat "dissenyada per a professionals serrallers com nosaltres, peròde lladres que podrien obrir la teva porta en qüestió de segons", assegura. Per aquest motiu, el manyà recomana als usuaris que actualitzin el pany, "en aquest cas, el teu bombí, per un d'alta gamma, patentat i amb claus incopiables", ja que "d'aquesta manera, no et podran obrir", suggereix. Entre els exemples de panys més segurs, el compte de TikTok aconsella bombins de la marca KESO 8000, Kaba Expert Plus i M&C Condor. "Protegeix-te davant els atacs dels lladres", conclou el vídeo.

