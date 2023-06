Denuncien una agressió a un veí per part d'un grup que es colava als búnquers del Carmel

⚠️El dimecres, en Joan, de 76 anys i veí de Marià Labèrnia, va ser APALLISSAT i ROBAT per un grup de desgraciats que saltaven les valles de les Bateries junt amb grups de turistes.



👉🏽🫂Si toquen a un veí, toquen a tot el barri.



📢DILLUNS 26, 19H, CONCENTRACIÓ A JUAN PONCE. pic.twitter.com/HiPE4Lp9T7 — Consell Veïnal del Turó de la Rovira (@ConsellVeinalTR) June 24, 2023

El Consell Veïnal delha denunciat en un comunicat que un veí ha estat agredit per part d'un grup que s'estava colant alsen horari nocturn, saltant les tanques. Segons el relat del veïnat, difós a través de xarxes socials, el veí, que es diui té, va recriminar al grup que saltés les tanques per accedir a les bateries antiaèries i aquest se li va girar en contra i el va agredir i va robar-li el mòbil, on tindria imatges de com intentaven colar-se.Segons han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van tenir lloc dimecres al voltant de les 22.30 h i la víctima ha presentat denúncia per. Per tot plegat, i sota el pretext que "quan toquen un, toquen a tot el", els veïns han convocat una protesta aquest dilluns a la tarda."No és el primer cop que en Joan rep, ni el primer veí de dalt del Turó de la Rovira que pateixdels qui van a fer el brètol a les bateries, tant turistes com locals, davant la passivitat de lai unque ens té com a botellòdrom", han denunciat els veïns en un fil a Twitter.D'altra banda, el col·lectiu reitera que "no hi ha una nit en què no saltin les" i denuncien que n'hi ha que per fer-ho fan servir les façanes de lesmés properes, com la del Joan, que viuen a tocar de les

