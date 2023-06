Un estudi confirma que el cervell potencia la resta de sentits quan no podem veure

Elssón la manera de rebre informació de l'entorn, però no tots estan sempre disponibles, com és el cas de les. La ciència sap avui bastant bé que el cervell té la capacitat per. En un nou estudi, un grup d'investigadors l', ha aportat nova informació sobre com el cervell aconsegueix adaptar-se als canvis.Diversos estudis han demostrat ja que la manca de visió, fins i tot durant un període breu de temps, és suficient per induir un canvi temporal en la forma en què el cervell processa la informació visual. De tota manera, es desconeixia si aquests efectes plàstics repercuteixen en altres sentits, a més de la visió, i influeixen en la seva activitat.Per aquesta nova recerca, publicada a la revista, els invesigadors van tapar els ulls a 20 participants de l'experiment i els van demanar que miressin i comptessin les espurnes de llum alhora que també se sentien petits sorolls. L'activitat cerebral en tots els casos es va registrar amb precisió de milisegons amb l'electro encefalograma.Els investigadors van observar que. Fins i tot amb una petita pertorbació de l'experiència visual n'hi ha prou per induir un canvi en l'equilibri entre visió i audició. De fet, els efectes de la privació monocular van ser paradoxals: després de retirar el pedaç, el cervell es va tornar més sensible a la informació visual proporcionada per l'ull, com si la falta d'entrada provoqués unEl cervell també es va tornar més susceptible a la informació auditiva, però de forma selectiva quan s'observava l'entorn amb l'altre ull sense pedaç. Això confirma que. Demostra que les alteracions en un sentit condueixen ràpidament a canvis en la resta, com si es trobés un nou equilibri. També ofereix indicacions possibles sobre com tenir en compte aquesta interacció sensorial per dissenyar

