L'espanyolisme esclata contra el Barça per incloure estelades en el cartell de celebració del sextet

Els campions de lliga del Barça

Futbol masculí : 88 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid.

: 88 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid. Futbol femení : 85 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid.

: 85 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid. Bàsquet : Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Reial Madrid i lideratge a la temporada regular.

: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Reial Madrid i lideratge a la temporada regular. Handbol : 60 punts, 18 per sobre del segon classificat, el REBI Balonmano Cuenca.

: 60 punts, 18 per sobre del segon classificat, el REBI Balonmano Cuenca. Futbol sala : Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Jaén.

: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Jaén. Hoquei: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Deportivo Liceo i lideratge a la temporada regular.

Després d'anys de penúries i grans dificultats econòmiques i institucionals, elviu el moment més dolç pel que fa al lideratge en les diferents modalitats de l'esport. El club acumula fins a sis seccions professionals que aquesta temporada han fet història aconseguint un sextet de lligues : tots els equips del club de primer nivell han guanyat els títols de les competicions domèstiques, un fet que ningú abans havia aconseguit.Per celebrar-ho, el club ha dissenyat diversos cartells que ha difós a les xarxes socials. Sergio Busquets ... i. La bandera independentista de Catalunya apareix en fins a quatre ocasions en el disseny i alguns sectors de l'espanyolisme no han trigat a mostrar el seu descontentament. "", comenta un usuari.Amb tot això, no hi ha espai per a cap debat: el Barça és avui dia el. Ara, per a totes les seccions el repte és seguir els passos de l'equip de futbol femení i recuperar la glòria a, després de temporades en què el màxim títol del continent s'ha resistit en totes les seccions.

