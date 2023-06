Una de les incògnites més grans del cinema, resolta? Christopher Nolan explica el final d'«Origen»

Michael Caine ja va resoldre la incògnita

Més de 13 anys després de la seva estrena, l'ambigu i tantes vegades discutit final d'segueix rondant el cap dels espectadors, que busquen una resposta definitiva a l'eterna pregunta de si, interpretat per, estava somiant o no. Ara, en una entrevista concedida a Wired amb motiu de l'estrena de la seva pròxima pel·lícula, Oppenheimer,ha volgut aclarir els dubtes sobre aquest misteriós i polèmic desenllaç.Cobb, una baldufa, i quan sembla que es desestabilitzarà; la pantalla fa un fos a negre, posant fi a la trama de l'oníric thriller. Però, què significa aquest final? Tot i que no ha revelat si Cobb estava somiant o realment va aconseguir retrobar-se amb els seus fills, Nolan sí que ha volgut deixar clar que això no és el més important en el tortuós i oníric viatge que experimenta el protagonista.Però també ell ha seguit endavant i està amb els fills. L'ambigüitat no és emocional.", explica Nolan. Per al director, la importància de l'escena no es troba en si Cobb està somiant o no, sinó que ha aconseguit finalment el seu objectiu i. Si realment tota aquesta eufòria és un somni i no ha aconseguit retrobar-se amb els fills després de tots els seus esforços, ja depèn del que vulgui pensar cada espectador. Totes dues visions, la nihilista i l'optimista, són vàlides per al director.El llegendari actor, que interpreta, el mentor, mestre i sogre de Cobb, va declarar fa uns quants anys que Nolan li va donar la clau per entendre quan el protagonista estava somiant o no. "Quan vaig rebre el guió, em vaig quedar una mica desconcertat i vaig dir-li a Nolan: 'No entenc on és el somni'". La resposta: "", va assegurar el veterà actor britànic en declaracions recollides per The Independent el 2018.En una altra entrevista amb la BBC, Caine va remarcar que, segons la seva opinió, l'escena de la baldufa, per tant, Cobb no està somiant. "A l'escena de la baldufa que deixa al final, que és quan jo torno a aparèixer... Si jo soc allà, és real, perquè", va afirmar.

