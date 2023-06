Menjar pedres: un àpat nascut de la pobresa i que s'ha fet viral a la Xina

El, un àpat originari de la província de, a la, s'està posant de moda. Tal com explica la, els ciutadans d'aquest país els ha cridat l'atenció un plat que a banda d'altres ingredients compta amb pedres de riu. Tècnicament, és el plat més dur que existeix, però les pedres no es mengen: només se'n xucla el seu sabor un cop han estat cuinades.I és que l'objectiu d'aquest àpat és precisament donar sabor a aquests objectes. Suodiu significa, literalment, “”, i l'objectiu és que qui el prengui, repel·leixi bé les pedres per gaudir del sabor potent i picant del plat, com quan mengemLa base d'aquest saltat és sempre la mateixa. Es col·locao graella com la deli, quan és calent, s'aboca el sofregit d'all i pebrots. Tot això es barreja amb les pedres, de mida petita a mitjana, i se salta. Hi ha la possibilitat d'afegir altres ingredients extra, com ara verdures, peix o carn.La manera de preparar-lo que tenen els cuiners fa les delícies de lescom, l'equivalent a la Xina a l'. Mentre el xef barreja els ingredients, és costum delectar els visitants amb rimes i frases fetes com “una porció d'espècies dona vida a la passió”. Aquest plat té un preu d'uns, aproximadament uns dos euros al canvi.El dubte més gran que suscita el suodiu és “”, a la qual cosa els cuiners responen que te les pots quedar “de record”. Del seu origen s'explica una història, en què els mariners, quan es quedaven encallats en un riu de la província, sense gairebé menjar, afegien pedres als seus menjars per “”.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola