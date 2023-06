Aquesta és la ciutat que més va contaminar amb els petards de Sant Joan

L'és el municipi que més contaminació va generar amb els seus petards durant la. És el que diu la xarxa d'estacions de la, que segons ha avançat el diari Ara aquesta ciutat va registrar un pic de 415 μg/m³ d'aire, una xifra que multiplica per vint les dades de la resta de la jornada.I és que aquest 2023 ja s'ha recuperat totalment l'activitat festiva i això ha provocat que molta gent s'hagi llençat al carrer per celebrar no només la revetlla de Sant Joan sinó la resta de cites imprescindibles de cada any. L'estació dea l'Hospitalet de Llobregat es troba ali entre les 11 de la nit i la 1 de la matinada les, associades a la pirotècnia i a les fogueres, eren en nivells bastant més alts del que és habitual.En comparació amb altres zones del país, per exemple ael registre màxim és el de la, entre els districtes de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi. En aquesta estació, el pic va ser de, una xifra molt semblant a la de, de 230.

