Tot el que no et poden cobrar en un restaurant, segons un advocat

A l'hora de pagar en unsempre cal fer la revisió del. Tothom es pot equivocar i la llista del que s'ha menjat o begut pot contenir errors, però també cal estar atent per aquells negocis que intentin rascar diners de qualsevol cosa. Fins i tot d'aquelles que estan normalitzades, però que són il·legals.En aquest sentit, l'advocat i creador de contingutha explicat des del seu compte dealguns dels exemples de coses que es cobren als restaurants quan realment no es pot fer per llei. El més clar: cap establiment dins les fronteres de l'et pot cobrar un plus pel servei de taula. És il·legal i el client pot presentar una queixa.Un dels altres casos que enumera l'advocat és el de demanar un. Per llei, tots els restaurants i bars l'han d'oferir de manera gratuïta. No, no et poden portar directament unad'aigua per cobrar-te-la. I si és el cas, el client pot demanar que li canviïn per un got. És una manera de gastar menys aigua i de no fer servirUn altre cas molt típic: que et portinper acompanyar unsense haver-lo demanat o que et portin una, també sense haver-la encomanat. Perquè te'ls puguin cobrar han d'aparèixer a la carta i el client els ha d'haver acceptat. El mateix passa amb els típics chupitos després de finalitzar un dinar o sopar, i per això és important assegurar-se que és una invitació de la casa.Per últim, i no menys important, l'advocat recorda que sempre tots els preus han de tenir l'. No s'hi val que a la carta aparegui el preu sense l'impost i que quan arribi el compte vingui la gran sorpresa que s'ha de pagar molt més del que es pensava. Tingues en compte tot això perquè no t'estafin -perquè sí, és una- si menges fora de casa.

