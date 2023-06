Boicotegen l'incendiari cartell de Vox a Madrid

¿Quiénes son los terroristas?



Desde que nacimos como colectivo en enero de 2022, han sido numerosas las ocasiones en las que nos han tildado en distintos medios de comunicación como terroristas por nuestras protestas no violentas. pic.twitter.com/fmiMbiAGXG — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) June 25, 2023

Primer boicot a la pancarta polèmica dea Madrid.ha reivindicat haveruna part de la "lona de l'odi" aquest diumenge contra “les polítiques d'odi i por”. “Qui són els?”, pregunten a través deI és que alde la capital espanyola fa dies que s'hi pot veure la imatge d': l'okupa, la bandera estelada catalana, la comunista, la LGBTI, la feminista, l'Agenda 2030... La mà duu una sola bandera al canell: una polsera amb els colors de la rojigualda, que demana "defensar allò que importa". Aquest missatge ha despertata Vox."Futuro Vegetal aposta i apostarà sempre per una societat lliure de misogínia, especisme, racisme, homofòbia, transfòbia, negacionisme climàtic, capacitisme, classisme i criminalització de la dissidència”, diu l'entitat que ha reivindicat l'acció. Fins i tot denuncien la voluntat del cartell de "polaritzar la població" per tal d'"abusar de les seves preocupacions i utilitzar-la amb finalitats electoralistes". Coincidint amb les, els partits estan intensificant la seva presència pública i en el cas de l'extrema dreta, des de Futuro Vegetal, diuen que "davant les seves polítiques d'odi i por, el nostre amor; davant les porres i el feixisme, la nostra fúria".Segons la mateixa associació, qui ha dut a terme l'acció ha acabat"tal com és costum". "Els porten a la comissaria de Moratalaz a petició de la Brigada d'Informació", diuen abans de demanar suport econòmic per pagar les despeses derivades.I és que Futuro Vegetal recorda que a Alemanya o a França han estat il·legalitzats moviments afins a l'extrema dreta. "En un món que necessita més que mai que el poble sigui capaç de dialogar, entendre's i arribar a grans consensos per generar grans canvis", diuen, es troben davant la "necropolítica" referint-se a Vox. "Hauria de ser qualificada de terrorisme", conclouen.

