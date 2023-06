Troben un cadàver a la zona on va desaparèixer l'actor Julian Sands

L'actorestà desaparegut des del 13 de gener, quan es trobava fent una excursió de senderisme a la, prop de la ciutat estatunidenca de Los Angeles. Ara, s'ha trobat un cadàver prop de la zona i la pròxima setmana es determinarà la identitat i, per tant, si es tracta de l'actor. L'intèrpret és conegut pels seus papers en pel·lícules comEl mateix dia en què es va denunciar la desaparició, elsvan iniciar la recerca, però es va haver d'aturar només unes hores després a causa del temporal, amb risc d'i males condicions a la muntanya per l'acumulació dei de. Des de llavors, la cerca es mantenia amb mitjans aeris -helicòpters i drons- i es va reprendre per terra fa només uns dies. Ara, l'alerta l'han donat un grup d'excursionistes.La zona ja ha deixat altres situacions deen el que va de 2023. Segons detallava la policia de, ciutat més propera al punt on s'ha perdut la vista de Sands, només al mes de gener ja s'havien rescatat 14 persones mentre que dos excursionistes havien perdut la vida.

