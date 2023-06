El xef José Andrés revela el plat ideal per fer passar la calor

Elés un plat tradicional deli d'altres països dei és ideal per passar l'estiu, fins al punt que no cal passar calor ni tan sols per cuinar-lo. És l'opció que recomana per passar l'onada de calor el xef asturià, que ha penjat al seu blog una recepta per preparar-lo de manera correcta.I és que aquesta estació de l'any que tot just ha començat aquesta setmana és la idònia per preparar plats ambi sense gaires complicacions. Això sí: el rebost ha d'estar ben replet de fruita, verdura, peix i carn. Aquesta última no serà necessària, però, per deixar enllestit el cebiche.Aquest cuiner, quei que fa més de 20 anys que assessora grans restaurants als Estats Units, explica que té gravats els plats que venen més de gust en aquesta temporada de l'any, independentment del seu origen. A Longer Tables, el seu blog, hi detalla per als seus seguidors com elaborar una recepta que es prepara amb productes crus.La millor manera d'afrontar la prèvia a un bon cebiche, segons José Andrés, és accedir al producte fresc, directe del mercat. Un bon peix que caldrà barrejar amb la resta d'ingredients i que, si es vol curar poca estona abans, només necessitarà estar-se mitja hora a la nevera, només. Habitualment el cebiche es fa amb peixos i, molts cops, amb marisc, macerats en suc de llimona. També s'hi posa coriandre i pebre (rocoto) i cancha (un tipus de crispeta).Segons el xef, la seva recepta té un ingredient clau, el que ell anomena "". S'elabora amb molta llimona, herbes aromàtiques, restes de peix i brou de peix, barrejat amb gel. A més, sovint hi pot afegir llet evaporada i, tot plegat, es deixa macerar fins que es pot consumir. "Qui vol encendre l'estufa calenta? El cebiche és fàcil, ràpid, fresc i deliciós i com que no requereix cocció amb calor, no suaràs mentre ho prepares!", contesta José Andrés a una usuària que li planteja una pregunta sobre aquest plat.

