⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor.⚠



➡ Dg. 12:00 a 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Àrea d'afectació: Ponent



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/8LKbJFfdbD — Meteocat (@meteocat) June 25, 2023

El Servei(Meteocat) ha emès un avís de perill per calor intensa per aquest diumenge al migdia i la tarda, sobretot a, a l'interior de lesi al. També s'ha emès un avís per calor nocturna intensa a l'i elDe les 13 a les 19 hores d'aquest diumenge cal anar especialment amb compte a les comarques en alerta, que són la, la, el, les, el, eli la. Les temperatures més altes s'assoliran a Ponent, a la Conca de Tremp i l'interior de les Terres de l'Ebre on podran arribar a superar els 39 °C.

