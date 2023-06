Cinc agents de la Guàrdia Urbana ferits en una baralla al passeig Marítim de Badalona

🟦🟦🟦🟦

Todo nuestro apoyo a los 5 compañeros que están de baja por las lesiones sufridas ayer noche por parte de varios energúmenos.



Necesitamos más personal y más recursos para hacer frente a estas situaciones.@fepol_ @Badalona_GUB#Badalona @CastejonToni pic.twitter.com/SK34vVp90G — SIP-FEPOL Badalona (@SFPBadalona) June 24, 2023

Una batalla grupal a lade l', en ple passeig Marítim de la ciutat, durant la revetlla deha acabat amb cinc agents de laferits. Segons ha informat el Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL) a través de les xarxes socials, un grup de persones va començar a barallar-se al passeig marítim, llençant-se les cadires de les terrasses properes.Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana per intentar aturar la batalla. Els participants de la baralla també van atacar als agents llençant cadires i donant-los cops de puny i puntades de peu. Durant la intervenció van resultar ferits cinc guàrdies, que segons el sindicat, estan de baixa "per lesions".ha reclamat a través de Twitter que necessita "més personal i més recursos per fer front a situacions com aquesta".

