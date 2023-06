Aquesta és la fruita que fa més pudor del món: prohibida en bus i tren

L'historial dedel món és pràcticament infinit. N'hi ha de, també algunes que deixen les millors collites apel nostre clima. A tothom li solen agradar, però hi ha una que és complicada de menjar. I no pel seu sabor, sinó per la seva olor. Es diui és coneguda, també pels científics, com la fruita que fa més pudor del món.Es tracta d'un aliment originari d'i és molt popular al sud-oest d'Àsia, també en països com. El seu nom significa "espines", en referència a la seva coberta plena de punxes que no són cap broma. De fet, per obrir la fruita cal posar-se guants per evitar fer-se mal.Les investigacions han descobert 50 components químics complexos, que barrejats provoquen aquesta olor tan intensa. El prestigiósdelsha definit la fruita com "aiguarràs i ceba combinats amb un mitjó utilitzat al gimnàs". Per sorprenent que sembli, però, el durian agrada a molta gent pel seu sabor intens -que es descriu com una barreja de- i la seva textura cremosa.Això sí, qui vulgui provar-lo ha d'aguantar la respiració o tapar-se el nas. I no és cap broma. Aquesta fruita està prohibida a diferentsde Singapur, Tailàndia,i el Japó per la forta olor que desprèn. Això sí, la part bona del durian són les seves qualitats nutritives, ja que és ric en

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola