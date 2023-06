Obres a la línia L4 del metro de Barcelona: consulta tots els talls

El dilluns 26 de juny comencen les aturades per obres d'estiu a ladeldei ladel. Segons ha detallat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), es faran obres a sis quilòmetres de la línia groga, entre, fins al pròxim 25 d'agost. Pel que fa al tramvia, les intervencions afectarà tota la línia T4 i duraran fins a finals de mes. Per compensar les afectacions a la mobilitat, es reforçarà el servei de metro a tota la xarxa. També s'habiliten alguns serveis deper cobrir els trams afectats.En el cas del metro, l'obra s'executarà en dues fases entre el 26 de juny i el 25 d'agost. La primera etapa deixarà la línia sense servei entredes del 26 de juny fins al 31 de juliol. L'endemà, dia 1 d'agost, i fins al 28 del mateix mes, s'iniciarà la segona fase que, en aquest cas, redueix el tram de línia afectat: quedarà sense servei des deI fins a. Pel que fa al tramvia, les obres estan relacionades amb les obres de connexió dels serveis a laL'aturada deles compensarà amb un servei especial d'autobús entrei l'. En total tindrà nou parades:Eli Estació de Sant Adrià. Aquest servei farà el mateix horari de funcionament que el tramvia. Pel que fa a l'L4, també es posarà en marxa un servei d'autobús amb un interval de pas d'entre tres i quatre minuts, tot i que es recomana utilitzar altres línies de metro, com l'Tal com va explicar els responsables de les obres a principis de mes, l'L4 està arribant al final de la sevai, en concret, el tram afectat per les obres concentra el 67% de les incidències de la línia. El motiu d'aquestesestà estretament relacionat amb el fet que part de la línia està per sota del nivell del mar, situació que genera un efecte corrosiu generat per l'aigua de mar que obliga a fer moltes tasques de

