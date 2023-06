Marxes de vacances? Fes aquests dos gestos per evitar els lladres

¿Planeando una escapada para el #findesemana?



Ten en cuenta algunos #consejos para que tu casa no parezca deshabitada:



🔹Intenta que el buzón no esté lleno



🔸Pídele a algún vecino que mueva tu felpudo pic.twitter.com/Og1AHeWTqx — Policía Nacional (@policia) June 22, 2023

Arriba l'i és el moment en què moltes famílies aprofiten per marxar dei desconnectar de la rutina. Això, però, implica deixar lasola amb ple d'objectes de valor a dins. Un caramel·let per als, i per això cal blindar-se i tenir en compte certs consells. En aquest sentit, laha informat sobre dos gestos que són clau per evitar robatoris.Realment és ben senzill. Només cal un familiar o un veí disposat a facilitar-nos una petita ajuda durant els dies que no serem a casa. En aquest sentit, se li han de demanar dues accions. La primera, un clàssic,de tant en tant perquè no es vegi que està plena. Això podria donar una pista als lladres de què fa dies que ningú ha trepitjat l'habitatge en qüestió.En segon lloc, la policia espanyola també proposa que el nostre "encarregat" de vigilar la casacada cop que la visiti. I és que els delinqüents també utilitzen aquest element tan comú per fixar-se si hi ha hagut moviment d'entrada i sortida de persones al lloc on volen robar.

