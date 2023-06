Alella proporciona als Mossos els lectors de matrícules per identificar els implicats en el tiroteig mortal

L’Ajuntament d’Alella, al Maresme, ha posat a disposició dels Mossos d’Esquadra la informació captada pels lectors de matrícules que hi ha distribuïts en diversos punts del poble per si permeten identificar els implicats en el tiroteig d’aquest divendres a la tarda, en què van morir dues persones. I és que aquest dissabte els Mossos continuen buscant els autors del succés.



L’alcalde Marc Almendro ha detallat que hi ha 25 lectors de matrícules, bona part dels quals funcionen des de fa set anys per reduir els robatoris a domicilis. Almendro ha assegurat que el municipi està “consternat” i “sorprès” per la mort de dues persones per arma de foc: “Ens costa entendre que pugui passar quelcom així i que hagi estat a Alella”.

Els lectors de matrícules instal·lats per l’Ajuntament d’Alella són a les entrades dels barris de muntanya i també als de la part baixa del municipi, com és el cas de la zona delen plena revetlla de Sant Joan. El sistema de control funciona les 24 hores del dia i detecta qualsevol matrícula que estigui inclosa als llistats policials de recerca. La informació obtinguda també permet fer revisions a posteriori, com s’està fent en aquest cas.“Des del primer moment hem ofert plena”, ha ressaltat Almendro aquest dissabte en declaracions a la premsa, tot recordant que cinc agents del cos local van ser els primers a arribar al lloc dels fets quan van rebre l’avís del succés, al voltant de les 19:00 hores. Tanmateix, ha ressaltat que la causa està en mans dels investigadors, alhora que ha apuntat que la principal hipòtesi és que el tiroteig estaria relacionat amb elAlmendro ha asseverat que l’entorn del carrer Masnou “”, motiu pel qual ha dit que els veïns estan estupefactes. Al mateix temps, ha dit que tot apunta que el cas no està relacionat amb un altre conflicte amb arma de foc que va haver-hi fa poques setmanes en un habitatge de l’altre extrem del poble, a la part alta d’Alella.Aquest dissabte diversos veïns han explicat fora de càmera que ahir a la tarda no van sentir els trets “perquè possiblementde la revetlla”. També han afirmat que al domicili on va haver-hi l’assalt, “”. Un veí molt proper a l’habitatge del succés ha assegurat que fa temps que associaven aquest trànsit de gent al consum de drogues.

