L'exèrcit d'assegura que ha començat a, a l'est del país, que portaven ocupats per forces prorruses i, posteriorment, per l'Exèrcit rus, des del 2014. Tot, mentre el Kremlin es defensava de l'ofensiva del grup paramilitar Wenger contra Moscou , que ha aturat gràcies a la mediació de Bielorússia i "per evitar un bany de sang".Concretament, el comandant adjunt del comandament operatiu est, el general, ha indicat que les forces ucraïneses han alliberat zones properes a, una petita ciutat situada a només 15 quilòmetres de Donetsk capital. "", ha indicat per part seva el responsable de comunicació de la 79 Brigada d'Assalt Aeri,, al diari Ukrainska Pravda.L'ofensiva també ha estat confirmada pel portaveu de l'exèrcit ucraïnès al front,, que ha matisat que l'alliberament va tenir lloc realment fa una setmana, i que fins ara no s'havia donat a conèixer "per certs motius tàctics". Cal recordar que fa dues setmanes, el govern deva donar per iniciada una contraofensiva ucraïnesa, posteriorment verificada pel, en un esforç de Kíev per expulsar les forces russes dels fronts oriental i sud de la guerra.Shershen va ratificar que aquests territoris pertanyien des del 2014 "a l'autoproclamada República Popular de Donetsk", a prop de la capital, i ara mateix són escenari d'una operació de desminat i transport d'equip. ". Al llarg d'aquesta setmana, l'enemic ha estat prenent totes les mesures per treure'ns d'aquestes posicions, però tot ha estat en va", ha indicat el portaveu. Shershen ha entès aquest avenç com una operació d'"un, un moment d'inflexió i una millora de les posicions tàctiques d'Ucraïna al front".​​​​​

