YouTuber DALLMYD revealed that he was almost a passenger onboard the Titanic submarine, but was saved by poor weather. #DramaAlert



He even posted footage of him inside the submarine, while it was in the water, before the trip got called off. pic.twitter.com/4huxFD9CSx — Omkara (@OmkaraRoots) June 24, 2023

Les investigacions de laapunten que elen què van morir cinc persones quan es disposaven a visitar les restes delal fons de l'oceà Atlàntic es va accidentar per culpa d'una " implosió catastròfica ". La causa de la fallida hauria estat un error de disseny o el mal estat del vehicle. En aquest sentit, el vídeo del youtuber, que va participar en una de les darreres incursions, mostra com era el submarí per dins.El submarí d'destaca pelde què disposa la tripulació i pel fet que les restes del Titànic es poden veure des d'unaa la part davantera i no per finestres. A més, el youtuber subratlla que el vehicle es condueix amb unEl submarí va desaparèixer en el darrer viatge quan es desplaçava fins a les restes del Titanic, aenmig de l'oceà Atlàntic, amb el Canadà com a costa més propera. Es tracta d'un dels viatges habituals que organitza una empresa i pels quals cada tripulant ha de pagar uns. Dins la nau hi havia dos multimilionaris, el fill d'un d'ells, un explorador francès i el pilot del submarí.

