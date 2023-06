¡No puede ser! 😨 Marc Márquez miró hacia atrás y acabó chocándose con Bastianini cuando los dos rodaban lentos 😔



¡Su 14ª caída en 2023! ¡La que hace que salga 17º en Assen! #DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lxUWtvn5Nq — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2023

es troba en un pou que es fa més profund amb cada gran premi. Després de no disputar finalment la carrera d'Alemanya per culpa de les múltiples caigudes durant els entrenaments i la classificació, arribava alsamb la intenció de passar pàgina i recuperar sensacions. Res més lluny de la realitat. En els entrenaments de la Q1, ha patit unMárquez ha protagonitzat un xoc inesperat i impropi d'un pilot sis vegades campió de la. En una desconnexió mentre preparava una volta de classificació, ha mirat enrere per situar-se i ha, caient a terra i fent una nova palada en el forat en què està.Amb la, Márquez ha admès davant els micròfons dels mitjans de comunicació que es troba eni ha expressat la necessitat de marxar de vacances i reflexionar sobre tot plegat. Finalment, sortirà dissetè a la carrera de diumenge i intentarà capgirar la situació amb una remuntada.

