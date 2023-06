Yevgeni Prigozhin, de «xef de Putin» a rebel rus

Altres notícies que et poden interessar

, nascut el 1961 a l'antiga Leningrad, ara, ha protagonitzat aquest dissabte un dels aixecaments més importants contrades que ocupa el lloc presidencial al. En plena, el líder del grup paramilitar, vinculat a l'extrema dreta, hauria declarat una "rebel·lió" contra el govern rus , tal com ho ha definit el mateix Putin: "".És un producte de la transformació de Rússia, educat al carrer i un supervivent nat enfilat sobre els transcendentals canvis polítics i econòmics experimentats pel país durant la dècada del 1990. Un entorn salvatge que va facilitar transicions tan radicals com la travessada pel líder del grup de mercenaris Wagner, abans hostaler: "".La primera gran experiència de Prigozhin en el sistema va tenir lloc el 1981 quan, a l'edat de 20 anys, va ser, nou dels quals els va passar entre reixes. Quan va sortir de la presó, es va trobar amb un món diferent. Va ser alliberat el 1990, a les acaballes de la, una terra d'oportunitats on el líder de Wagner va començar a prosperar venent frànkfurts. En només cinc anys i, després de comprar part d'una, va acabar obrint elEls locals eren l'epicentre de la xarxa de contactes que Prigozhin va anar confeccionant al llarg dels anys, a mesura que ampliava el negoci. Sobretot, destacava un: l', un vaixell que navegava alon el president de Rússia, Vladímir Putin, li agradava portar els seus convidats. En una entrevista recollida per la cadena BBC, Prigozhin fixa aproximadament la seva, al començament del mandat, durant una visita del llavors primer ministre japonès Yoshiro Mori. Tres anys després, Putin estaria celebrant el seu aniversari al vaixell de Prigozhin.La primera fase de la relació entre tots dos tenia un caràcter purament comercial. Prigozhin va fundar una, que va ser contractada pel Kremlin per subministrar aliments a l'exèrcit i als col·legis públics del país, i va romandre més o menys en un segon pla durant la dècada següent. Un document filtrat del bufet d'advocats rus Capital Legal Services, que comptava amb Prigozhin entre els seus clients, detalla que el líder de Wagner es va passar la dècada dels 2000 dedicat al negoci de l'hostaleria a través de Concord. El portal The Intercept, però, recull que el gir decisiu al negoci de les armes va tenir lloc amb la, del qual es va tenir coneixement públic per primera vegada elFonts del diari The Guardian apunten que la creació de Wagner tenia molt a veure amb el concepte de "", atès que, aleshores, Rússia havia declarat il·legals a les companyies militars privades. ". Potser hi havia la Intel·ligència militar russa pel mig, però sospito que aquest projecte estava completament en mans de Prigozhin", segons un antic oficial del Ministeri de Defensa rus, sota la protecció de l'anonimat.El ministeri va proporcionar a Prigozhin un terreny a, al sud de Rússia, perquè fos la primera base d'entrenament del grup, que a partir d'aquí va començar a créixer en rellevància. Primer, intervenint, per després estendre's a Síria -on Rússia exercia com a aliat de Damasc a la guerra civil- i d'aquí, a l', on segons els Estats Units i els seus aliats, actua com a braç armat de les juntes militars que han assumit el poder els darrers anys, com aEls Estats Units també han acusat Prigozhin d'per interferir a les, a través d'una sèrie de campanyes Facebook i Twitter a favor de. Després d'anys de desmentiments, i ja en plena guerra d'Ucraïna, Prigozhin va acabar confirmant que havia fundat el grup de mercenaris el 2014, en una decisió que va posar cara a l'organització i el va convertir en una estrella de les xarxes socials, en què anunciava constantment les operacions del grup contra les forces ucraïneses.Amb el pas dels mesos, això no obstant, el seu rebuig a l'estratègia plantejada pel Ministeri de Defensa rus, a qui va acusar de privar de municions els seus homes durant campanyes tan intenses com la lliurada a la ciutat de, ha anat incrementant, detonant de la crisi actual. Els experts treballen amb la hipòtesi que l'aixecament respongui a la manca de recursos del grup arran del. Si bé, també podria respondre a unaen la guerra a Ucraïna.​​​​​

