La curiosa marca preferida dels catalans (i de ningú més a l'Estat)

Den'hi ha moltes. De, de, de... i tot un infinit en el qual entraríem i mai sortiríem. Però que passa si es pregunta als catalans quina és la seva marca preferida? De cap sector, només dir un nom. Doncs és el que ha fet l'empresa DataCentric i ha deixat una dada ben curiosa.Segons l'estudi, basat en 15.200 enquestes fetes de manera digital a tot l', la marca que més agrada als catalans és el. Sí, tot el que envolta a l'equip de futbol és el que prefereixen els ciutadans del nostre país. Un fet que, potser no sorprèn tant, no es produeix en cap cas en altres territoris de l'Estat.El futbol també és protagonista en altres comunitats autònomes espanyoles, però és elqui mana. Pels habitants de, dela seva marca preferida és l'equip blanc. Altambé hi ha un fet curiós, ja que és l'únic punt de l'Estat on la marca que més agrada és Mercadona, i a, on guanya elPel que fa al podi de marques a tot el territori espanyol, queda en primera posició, que és la preferida de totes les comunitats no mencionades anteriorment. Darrere del negoci d'hi apareix el mateix Reial Madrid i tanca el podi en tercera posició el Mercadona.

