El multimilionari que ha tornat a néixer: «El Titan era un nyap, no podia pujar-hi»

Chris Brown, a friend of a passenger on board the missing tourist submersible which was diving to the wreck of the Titanic, said he canceled his own trip due to concerns over the vessel's safety and design https://t.co/IiJ12JQ03x pic.twitter.com/WwzO0vce6m — Reuters (@Reuters) June 22, 2023

'Doing it at frequency every 30 minutes - that suggests human'



Chris Brown, a friend of Hamish Harding, spoke to #BBCBreakfast after reports 'underwater noises' have been heard from the missing Titanic sub which has 5 people on boardhttps://t.co/cGTcGPcYqh pic.twitter.com/2ZMS0miJfk — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 21, 2023

Hi ha moments a la vida en què prendre una decisió correcta pot ser, valgui la redundància, qüestió de vida o mort. És ben bé el que li ha passat a, un multimilionari britànic que havia de viatjar al submarídesaparegut aquest dilluns i que ha acabat amb el fatal desenllaç de cinc persones mortes.L'home, tal com ha explicat a mitjans com Reuters o la BBC, era amic d', una de les víctimes de l'accident, i junts havien de viatjar cap a les restes del Titanic dins el submergible d'. Fins i tot van abonar el 10% del cost del viatge que se'ls demanava com a fiança. Però Brown va retirar-se de l'expedició perquè no les tenia totes sobre la seguretat."Era un, no podia pujar a aquella cosa", ha explicat. És la sensació que va tenir després de la primera presa de contacte amb el submarí l'any 2018 quan feia proves prop de les Bahames. Segons ha relatat Brown, no li va generar confiança l'ús dei el fet que el submarí es controlés amb un comandament de la. A més, el fet que l'aparell només s'obrís per fora no li va transmetre bones sensacions.Per tot això i altres motius tècnics i de fabricació, Brown va fer marxa enrere i va demanar a OceanGate que li retornés laque havia pagat com una mena dedel. Harding va decidir continuar amb el viatge, que acabaria de la pitjor manera. Ben segur que Brown és conscient que, malgrat que ha perdut un bon amic, ell ha tornat a néixer.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola