Viu durant dos anys en un hotel de cinc estrelles a l'Índia i marxa sense pagar

N'hi ha que tenen molta cara i si poden s'escaquegen de pagar, però molt difícil veure un cas tan greu com el que s'ha viscut a l'. Un home ha aconseguit viure en un hotel de cinc estrelles de la capitaldurant dos anys i ha marxat sense pagar absolutament res ni deixar cap rastre. La policia el busca després de rebre la denúncia de l'hotel, que xifra la factura impagada en 60.000 dòlars.El protagonista de la història es diu -si és el seu nom real-i va pagar una habitació de l', un dels més luxosos de la ciutat, per una sola nit, la del 30 de maig del 2019. Però no va marxar l'endemà i, segons les autoritats, va ser a l'hotel fins al 22 de gener de 2021. El cas no ha vist la llum fins ara, i l'home no és l'únic sospitós.I és que està clar que una sola persona no aconsegueix camuflar-se de tal manera que pugui viure durant dos anys gratuïtament en un hotel de luxe. Segons la, la direcció de l'hotel ha denunciat també eli altres membres del personal sospitoses d'haver encobert l'autor dels fets.La investigació manté que és el gerent qui té la clau de tot plegat, ja que tot apunta que va ser qui tenia l'accés al sistema informàtic per manipular les dades de registre i permetre que Dutta passés un total de. L'encarregat no només no va advertir dels impagaments, sinó que va ajudar a amagar-los. Tot plegat forma part d'una gran estafa que investiga la policia.

