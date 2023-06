El «Cuponazo» de l'ONCE deixa gairebé vuit milions d'euros a Malgrat de Mar

El "" de l'ha deixat una pluja de més de gairebé vuit milions d'euros a(Maresme). El sorteig ha repartit el primer premi de sis milions d'euros i ha premiat 48 butlletes de 40.000 euros cadascuna. El quiosc ubicat a la, regentat per, ha estat l'encarregat de repartir la sort."Déu-n'hi-do, l'he feta grossa, estic molt content per haver donat el premi de la vida, que desitjo que millori la vida d'altres", ha explicat ela través d'un comunicat difós per l'entitat aquest dissabte. El sorteig també ha deixat dos cupons premiats aamb 40.000 euros cadascun. En total, doncs, a Catalunya el "Cuponazo" de la revetlla deha deixat vuit milions d'euros: 7.920.000 a Malgrat de Mar i 80.000 a Badalona.

