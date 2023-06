Avís dels experts: la cocaïna rosa serà la droga de l'estiu a la Costa Brava

Els experts preveuen que la, també anomenada "", sigui una de les drogues "amb més tendència" a les zones d'oci de laaquest estiu. La coordinadora d'Anàlisi d'Energy Control,, explica que fa uns anys que han vist que el seu consum va en augment i, a més, el fet que s'hagi "venut com una" encara li ha donat més popularitat.De fet, el gram de cocaïna rosa vai Ventura recorda que es tracta d'una barreja de substàncies, entre les quals hi ha la, cada vegada més comuna en. Des d'Energy Control també alerten que han detectat substàncies que imiten l', que són més barates i produeixen efectes similars, però també són més desconegudes."La cocaïna rosa és popular perquè, tot i que et genera uns efectes, permet relacionar-se amb certa normalitat. Per això, creiem que serà una de les més populars a lescom la Costa Brava o d'altresaquest estiu", remarca la responsable d'anàlisi d'Energy Control.Ventura assenyala que la ketamina no s'utilitza per abaratir el cost de la droga, sinó perquè pugui generar. De fet, cada vegada hi ha més drogues que la incorporen per tal de fer-la més atractiva. La ketamina genera entre els qui la proven sensació deTambé s'ha començat a detectar l'en algunes substàncies, fet que fa preveure que sigui un element habitual entre les drogues aquest estiu. El principal problema, però, és que es tracta de substàncies que no estan fiscalitzades i, per tant, que no saben què contenen. "No les coneixem i només sabem que tenen, similars als de l'èxtasi", assenyala Ventura.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola