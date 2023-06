Sextet de lligues històric del Barça: campió a totes les seccions professionals

Els campions de lliga del Barça

Futbol masculí : 88 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid.

: 88 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid. Futbol femení : 85 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid.

: 85 punts, 10 per sobre del segon classificat, el Reial Madrid. Bàsquet : Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Reial Madrid i lideratge a la temporada regular.

: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Reial Madrid i lideratge a la temporada regular. Handbol : 60 punts, 18 per sobre del segon classificat, el REBI Balonmano Cuenca.

: 60 punts, 18 per sobre del segon classificat, el REBI Balonmano Cuenca. Futbol sala : Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Jaén.

: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Jaén. Hoquei: Tres victòries a zero en la final dels play-offs contra el Deportivo Liceo i lideratge a la temporada regular.

Si alguna cosa fa especial elés el seu lideratge en diferents modalitats de l'esport. El club acumula fins a sis seccions professionals que aquesta temporada han fet història aconseguint un. Dit d'altra manera, tots els equips del club de primer nivell han guanyat tots els títols de les competicions domèstiques, un fet que ningú abans havia aconseguit.De fet, era el mateix Barça qui tenia el rècord de més títols de lliga en una sola temporada. Va ser al curs 1998-1999, el del centenari, quan el club va guanyar les competicions domèstiques de futbol, bàsquet, handbol i hoquei. Llavors no existien ni l'equip de futbol femení ni el de futbol sala, que ara han complementat el sextet amb un domini absolut en totes les categories.Amb tot això, no hi ha espai per a cap debat: el Barça és avui dia el. Ara, per a totes les seccions el repte és seguir els passos de l'equip de futbol femení i recuperar la glòria a, després de temporades en què el màxim títol del continent s'ha resistit en totes les seccions.

