Què està passant a Rússia? Tensió a Moscou per una possible «rebel·lió» interna

Tensió màxima a, i ara no ésqui està a l'altra banda, sinó el grup de mercenaris que ha donat suport fins ara a la iniciativa armada de. Es tracta del grup paramilitar, vinculat a l'extrema dreta, i que hauria declarat una "rebel·lió" contra el govern rus. El motiu, segons el seu líder, seria que l'exèrcit rus hauria atacat amb míssils els camps d'entrenament de Wagner.Davant aquests fets, el mateix Prigozhin ha explicat que es dirigien a "eliminar el mal" de la cúpula militar russa, apuntant cap al ministre dei el de l', a qui apunten com a autors del suposat atac. Per altra banda, elha acusat el líder de Wagner d'iniciar un "motí armat" mentre que ladel país en demana la detenció per haver iniciat aquesta "rebel·lió".El Kremlin s'ha pres seriosament l'anunci de Prigozhin. Mostra d'això és que l'exèrcit rus ha desplegatpels carrers deper mantenir blindada la ciutat. Ara, sempre segons els mercenaris, el grup Wagner ha aconseguit prendre el control militar de la ciutat de, just a la frontera entre Rússia i Ucraïna, i sense cap oposició per part de les tropes russes.El grup Wagner és un grup de, molts cops definits com a terroristes, que des del 2014 tenen un paper actiu de col·laboració amb Rússia en la guerra deli de, que el 2022 es va estendre a tota Ucraïna davant la invasió perpetrada per Putin. L'organització manté unabsolut, però es calcula que actualment compta amb més de 50.000 efectius, quan fa a penes set anys en sumava poc més d'un miler. Entre els països on ha operat hi ha, el​​​​​

