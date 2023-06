Busquets s'apunta al somni americà i fitxa per l'Inter Miami de Messi

no serà l'única llegenda delque jugarà alsha decidit sumar-se al somni americà i tornarà a ser company de l'argentí a l'. Així ho ha anunciat el club de l'estat dei propietat dea través d'un vídeo a les xarxes socials aquest dissabte a la nit catalana en què recorda alguns dels millors elogis que ha rebut Busquets de professionals de l'esport.Tot plegat comença a aclarir-se després de setmanes en què es va temptejar un possible retorn de Messi al Barça, fet que probablement també hauria alterat els plans de Busquets. Finalment, l'argentí va acceptar la multimilionària oferta delsdesprés de dos anys alLes dues parts ho van intentar fins al final, tal com van escenificar Jorge Messi i Joan Laporta en una trobada a casa del president blaugrana, però finalment no va ser possible. Messi i Busquets no tornaran a vestir mai més la samarreta del Barça en un terreny de joc.L'equip de Miami va ser fundat fa poc més de cinc anys, el 28 de gener del 2018, quan la(MLS) va anunciar que incorporava la seva 25a franquícia a la lliga. Cal recordar que als Estats Units no hi ha ni ascensos ni descensos, com passa també, per exemple, a l'NBA. Tot plegat, en un sistema de competició molt prematur: la MLS compleix tres dècades aquest any i la segona categoria va ser creada fa només 13 anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola