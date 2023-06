Tragèdia per Sant Joan: mor un home en caure dins d'una foguera al Segrià

Platges de gom a gom a Barcelona

Un home ha mort aquest divendres al vespre en caure dins una foguera al municipi lleidatà de(Segrià). Elshan rebut l'avís de l'accident a un quart d'onze de la nit i ha enviat dues dotacions al local social del municipi, on hi havia el foc tradicional de la revetlla deLes flames s'han apagat amb rapidesa perquè els efectius del(SEM) poguessin accedir al ferit, però ja no han pogut fer res per la seva vida. Elss'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de l'accident. Aquest és l'incident més destacat d'una nit marcada per alguns petits incendis que per fortuna no han anat a més.Un dels serveis destacats dels Bombers ha estat a un quart d'onze de la nit, quan sis dotacions han atès un avís d'incendi d'habitatge a(Gironès) causat per unque ha calat foc a una teulada de fibrociment. Poc abans de les nou de la nit, unaha cremat a. En el moment dels fets no hi havia ningú a dins.També a(21.45 h) quatre dotacions han combatut un petit foc forestal, igual que a(22.43 h). I a(21.35 h) un quadre elèctric incendiat en un apartament vacacional ha provocat que la família que s'hi estava hagi hagut de passar la nit en un altre lloc, atès que l'habitatge ha quedat molt malmès., les platges s'han omplert de gom a gom de gent per celebrar la revetlla. Una de les més concorregudes ha estat la platja de, a la. Aquí s'hi han aplegat famílies, parelles o grups d'amics, tant locals com turistes. A escassos metres de la platja, a la plaça del, també s'hi ha celebrat la revetlla més tradicional amb correfoc, encesa de foguera i sopar popular a la fresca. És un dels barris de la ciutat que acullen activitats veïnals i que tenen l'espai públic com a protagonista de la nit. No han faltat, tampoc, els petards, la coca de Sant Joan i la música.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola