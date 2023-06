RTVE demanda el PP per fer servir la marca «Verano Azul» per a la campanya del 23-J

Només els hi ha durat 24 hores. La direcció nacional deldonava a conèixer aquest dijous el seuvídeo de campanya per a lesdel pròxim 23 de juliol. Va portar molta cua i és que es veia el portaveu conservador,, passejant descalç per una platja artificial de Madrid. Però el rebombori a les xarxes socials no ha estat només per això. El que ha tingut més impacte és el lema escollit pels populars:

— Partido Popular (@ppopular) June 22, 2023 Als creadors de la mítica sèrie de la dècada dels 80 a Radiotelevisió Espanyola () no els ha agradat gens aquest gest del partit d'i així els ho han fet saber en una carta difosa aquest mateix divendres. Com a propietaris de la marca, han exigit a la formació que retirin la sol·licitud de registre que els consta que ja han fet i que deixin de fer-la servir. Per la seva banda, elshan expressat públicament el seudavant del que consideren una "apropiació" per part del PP.

