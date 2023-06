La Fiscalia demana 16 anys de presó per a l'exdona de Mainat per intentar matar-lo

Posicionament de lasobre la condemna que demana per a. L'exdona des'enfronta a una petició de 16 anys de presó per presumptament intentar matar el productor de televisió. L'escrit del ministeri fiscal també atribueix a la jutjada un delicte de descobriment i revelació de secrets. A banda, proposa multar Dobrowolski amb 6.000 euros i una ordre d'allunyament de 500 metres sobre Mainat durant vuit anys després de sortir de la presó.Dobrowolski se n'havia anat de la casa on convivia amb Mainat, però seguia passant nits allà freqüentment per mantenir el contacte amb els seus fills. El fiscal creu que també ho feia per esbrinar detalls de la demanda de divorci que Mainat interposaria i que va utilitzar l'ordinador de l'habitatge per accedir al compte de correu electrònic del productor, sense permís.Allí va consultar missatges de Mainat amb els seus advocats i documentació sobre la petició de divorci, i per això sabia que, si ell moria "seria una hereva més -del seu molt notable patrimoni-, sempre que estiguessin encara casats i sense haver-se iniciat cap procediment de divorci", mentre que en cas contrari quedava exclosa del testament.El fiscal afegeix que eren freqüents les discussions i baralles entre tots dos, "incloses agressions físiques" d'ella- i que la dona tenia dificultats per obtenir ingressos econòmics una vegada Mainat va deixar de proporcionar-li diners. En aquest context, Dobrowolski presumptament va decidir matar-lo la matinada del 22 al 23 de juny del 2020.Mainat dormia des de les 23 hores, i cap a les dues de la matinada la dona "de forma sobtada el va despertar, manifestant-li sorprenentment que li havia d'injectar un medicament per aprimar-se" que prenia des de feia temps. Ell estava "semiinconscient, i amb l'exclusiva finalitat d'evitar una altra discussió", va accedir que li posés la injecció.Dobrowolski, que en aquell moment estudiava el darrer curs de Medicina i sabia que Mainat té diabetis de tipus 2, presumptament li va injectar "una barreja d'insulina d'acció ràpida i d'acció retardada, conscient de les previsibles conseqüències mortals" que tindria. El fiscal afegeix que Dobrowolski sabia que Mainat no s'havia tractat mai amb insulina perquè estava "totalment contraindicat" per la seva malaltia.A partir de llavors Dobrowoslki va estar controlant amb un glucòmetre el nivell de sucre a la sang de Mainat, segons el fiscal, per calcular en quin moment "seria impossible pràcticament la recuperació de la hipoglucèmia que li va provocar". La dona "no va fer res per revertir el seu estat" fins a les 3.12 hores, quan va trucar a emergències, segons el fiscal amb la intenció d'encobrir els seus actes. Els serveis mèdics van arribar a la casa a les 3.25 hores, quan Mainat ja estava en coma, li van subministrar "una elevada quantitat de glucagó per salvar-li la vida".

