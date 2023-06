Lent avenç cap a la paritat: només el 28% d'ajuntaments té alcaldessa

Quins ajuntaments tenen dones i homes al capdavant?

Seleccionant, clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi, n'apareix el nom de l'alcalde o alcaldessa, el partit del qual forma part i el percentatge d'homes i dones al ple

Així ha evolucionat el percentatge d'alcaldies per a dones i homes, a Catalunya

Quin percentatge de dones té cada partit com a regidores, líders de grups municipals i alcaldesses, aquest mandat?

Així ha evolucionat el percentatge d'alcaldies per a dones i homes, a cada municipi

Elde forma progressiva però força lentament. Els plens de dissabte passat van investir, cosa que vol dir que poc més d'al capdavant (concretament, el 27,9%). Es tracta d'un avenç respecte mandats anteriors, si bé aquest percentatge queda encara. Els partits d'esquerres, en tot cas, confien una mica més en les dones per ocupar llocs de responsabilitat.El pes de les dones als ajuntaments ha anat creixent sobretot en les eleccions més recents i, encara que sembli -i sigui- un percentatge baix, aquest 27,9% aconseguit fa una setmana tot just. De fet, tot just va ser fa 20 anys quan les dones van passar a ocupar escassament una de cada deu alcaldies i,. La paritat obligatòria a les llistes es va establir el 2007, però no està clar que fos realment efectiva per aconseguir més alcaldesses El pes de les dones als ajuntaments varia en funció del seu color polític. Arran de les últimes eleccions i investidures,com a regidores, líders dels respectius grups municipals i alcaldesses, en relació als seus electes. Per darrere se situeni la, fet que evidencia una. Els segueixen-per aquest ordre- i els partits amb menys dones són el, excepte pel que fa a líders de grup, on els populars se situen per davant dels socialistes.És especialment baix el pes de les dones a Vox, ja que. Ara bé, això també es deu a que la representació aconseguida majoritàriament és d'un o pocs regidors a cada consistori i els partits,. En tots els partits, siguin d'esquerres o de dretes, el percentatge de dones al capdavant de grups municipals ésal pes que tenen globalment les regidores en aquestes formacions.Més enllà de les grans xifres, hi ha moltes realitats locals. A la(Garrigues), per exemple, el ple municipal està. Ocorre el mateix, però amb cinc regidores, al(Garrigues),(Priorat) i(Alt Empordà). Per contra, el consistori de la(Berguedà) té nou electes i tots homes, i la situació és idèntica però amb set electes a(Bages),(Alt Empordà) i(Segarra). Un cas peculiar és(Tarragonès), que, com el 2019, simbòlicament va investir dos coalcaldes:

