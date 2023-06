Els petards i les fogueres omplen els carrers en el Sant Joan més calorós

torna a omplir de petards i fogueres els carrers de. Aquest cop, amb una calor a la qual ja ens hem habituat -aquest cap de setmana les temperatures poden fregar els 40 graus -, un fet que també obliga a col·locar tots els ulls en l'alt risc d'incendis. A banda d'això, elstambé vetllaran per la seguretat a les carreteres després d'una operació sortida que, com també sol passar, ha deixat una situació caòtica amb cues quilomètriques El Departament d'Interior desplegarà més de 5.500 servidors públics dels diferents cossos de seguretat per a la revetlla. Segons ha detallat el consellers'activaran de forma extraordinària 2.506 agents de la policia catalana, prop d'un centenar més que l'any passat. Quant a les restriccions a l'ús del foc i els petards, es mantenen igual que altres anys i no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.Més enllà de l'increment d'efectius al cos de Mossos, elsde la Generalitat i elsactivaran un dispositiu de gairebé 1.000 persones, i el 112 reforçarà el personal operador i de supervisió amb fins a 110 professionals treballant alhora. En aquest sentit, Interior ha recomanat els ajuntaments que habilitin i delimitin espais per poder tirar petards.Pel que fa a les carreteres, en previsió dels desplaçaments que hi sol haver per a la revetlla, Interior preveu organitzar quasi. Tot plegat, després d'una operació sortida en què s'han acumulat més de 50 quilòmetres de cues. Per fortuna, en aquesta ocasió no s'han hagut de lamentar ni víctimes ni ferits, malgrat que sí que s'han produït alguns. Veurem si la nit avança de la mateixa manera i Sant Joan se salva sense incendis ni tragèdies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola