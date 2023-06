Quants diners costen les eleccions del 23-J al govern espanyol?

Quant costen les urnes i les cabines per a les eleccions?

Quant costen els sobres per votar el 23-J?

Lesse celebren cada quatre anys per llei, tot i que poden produir-se abans si així ho decideix el president de l', l'únic que té l'autoritat per fer-ho. Però cal tenir en compte que l'organització dels comicis no és gratuïta i és el mateix Estat qui n'ha d'assumir els costos. En total sónque ja estaven inclosos als pressupostos, ja que els comicis s'havien de celebrar tant sí com no aquest any. Algunes de les despeses són, per exemple, de l'estructura dels col·legis electorals, com les urnes, les cabines de vot o els sobres i les paperetes.El contracte per fabricar lesha estat adjudicat a l'empresaper un valor de 227.770 euros. En total, es fabricaran unes 13.000 urnes, una xifra molt similar a la d'altres processos electorals a l'Estat. Aquesta empresa ha competit amb dues més, però ha estat qui ha fet l'oferta més barata i per aquest motiu s'ha endut el contracte.Quan es parla de leses fa referència a aquells espais dins els col·legis electorals en què hi ha paperetes i sobres per emetre el vot si no es porta preparat de casa. En aquest cas, el contracte s'ha adjudicat a l'empresaper un import de 534.781 euros sense que es conegui el total de cabines que es fabricaran. En aquest cas, no hi ha hagut altres negocis que presentessin ofertes.Senseno hi ha votació possible, i la seva fabricació també ha estat adjudicada de cara al 23-J. En aquest cas, és l'empresaqui fabricarà un total de 107.258.250 sobres i cobrarà 4.069.197 euros per part de l'Estat. Cada unitat serà un 20% més cara que el 2019, un increment que el govern espanyol justifica per "l'actual conjectura econòmica".L'empresa ha tornat a ser l'única que s'ha presentat com a aspirant al contracte i fabricarà tots els sobres necessaris per a la correcta celebració dels comicis. Això inclou les paperetes deli del, però també les del vot des de l'estranger o les del vot per correu. A més, també gestionen la fabricació de models especials per a consolats i ambaixades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola