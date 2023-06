Previsió del temps per a dissabte: escalfant el forn

Previsió de temps per a diumenge: arriba l'avís per calor

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dg. 12:00 a 18:00 TU



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Àrea d'afectació: Ponent



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/KxCtLqcx0B — Meteocat (@meteocat) June 23, 2023

És la tònica general dels últims dies: unasufocant que, per si no n'hi hagués prou, encaraels pròxims dies. Els registres que marquen els termòmetres tenen una explicació i és que s'acosta una bombolla d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica que ens pot deixar temperatures de fins a. Aquest és, almenys, el resum de la previsió que el Servei Meteorològic de Catalunya) ha fet per donar la benvinguda al primer cap de setmana d'estiu, que tot i que és en juny, qualsevol diria que ja som, ben bé, a tocar de l'agost.Seràon notarem l'intens augment de les temperatures, que poden ser fins a quatre graus més altes que divendres. El dia de, amb el permís de la calor, serà tranquil. Només tindrem alguns núvols baixos cap a la costa. A la tarda farà sol i tan sols es deixaran veure algunes boirines al Pirineu, però molt menys importants que les d'aquesta jornada.Diumenge arribarà sense canvis importants, tret del fet que els registres acabaran de tocar sostre. Farà un dia força assolellat i experimentarem unespecialment a Ponent, on poden arribar els temuts 40 graus. Per això, el Meteocat ja ha emès una alerta que estarà activade la tarda en tres comarques: la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià. Encara que el grau de perillositat és d'u en una escala de sis, els experts del servei han demanat estar amatent, ja que

