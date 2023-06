Llista de Sumar-En Comú Podem per les eleccions espanyoles 2023 per Barcelona: tots els candidats al Congrés

Llista de Sumar-En Comú Podem per les eleccions del 23-J per Barcelona

Aina Vidal Sáez Gerardo Pisarello Prados Gala Pin Ferrando Lilith Verstrynge Revuelta Eloi Badia Casas Candela Lopez Tagliafico Viviane Ogou Corbi Maria Magdalena Pozuelo Castro Jose Antonio Montero Domínguez Ernest Marco Urrea Lidia Muñoz Caceres Daniel Sosa Caballero Isaac Heredia Da Silva Ignacio Javier Escudero Vázquez Patricia Segura Ruiz Sergio Morales Diaz Xenia Morgado Fernández Tamar Zamora Hinojosa Andres Medrano Muñoz Joan Comorera Estarellas Miguel Pajares Alonso Cristòfol (Tòfol) Tobal Conesa Inmaculada Moyano Sanchez Barbara Moreno Niebla Rafael Roldan Gavete Maria Genoveva (Veva) Català Bosch Joan Mena Arca Jose Carlos Vallejo Calderon Andrea Ros Guerrero (independent) Joan Subirats Humet Jaume Asens Llodrà Ada Colau Ballano

Després de l' adeu de Jaume Asens , la llista dea Barcelona per les eleccions dell'encapçalarà la diputada. Malgrat les desavinences per arribar a un pacte, diferents formacions progressistes de l'Estat han aconseguit tancar un acord que aglutina els de, Podem, comuns, Esquerra Unida, etcètera. A les últimes eleccions generals, a la circumscripció barcelonina, la candidatura d'va guanyar 5 escons. Ara, de cara al 23-J, els comuns han decidit els tres primers llocs de la llista. El quart nom, escollit per Podem, l'ocuparà la política madrilenya. Consula tots els noms de la candidatura a continuació.

