Vigila, a la carretera els lladres també actuen: així et faran el mètode peruà

En què consisteix exactament el mètode peruà?

Dos mossos de paisà han detingut aquest dijous dos lladres de 28 i 32 anys a, que estaven cometent una través del. Els dos policies, de la unitat d'investigació del cos català, venien de fer tasques corresponents a la seva àrea quan s'han adonat que hi havia dos cotxes aturats al voral de l', al quilòmetre 63, a l'altura de Girona sud.Els agents han vist com un dels lladresi ha estat en aquest precís moment que han tingut clar que anaven a cometre un furt. Quan els sospitosos han vist que els mossos s'aturavenUn ho ha fet corrent, mentre que els altres dos han intentat pujar al cotxe i escapar-se, però els policies els han aconseguit aturar abans que arrenquessin.Un cop arrestats, les víctimesEls policies han pogut trobar la bossa i 400 euros escampats pel cotxe dels lladres. A hores d'ara, els Mossos continuen buscant el tercer responsable que ha fugit corrent, mentre que els altres dos ja han passat a disposició del jutge.El mateix cos de policia ha detallat en nombroses ocasions en què consisteix exactament el mètode peruà. És senzill i d'aquí la seva gràcia. N'hi ha prou ambdel vehicle de la víctima a qui es vol robar. Com és lògic, quan el conductor s'adoni que la roda s'ha punxat, detindrà la marxa. Probablement, baixarà del vehicle i demani ajuda a una grua preocupat per l'incident. Aquest ésper pujar al cotxe i endur-s'ho tot, inclòs el mateix vehicle.

