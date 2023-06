Mor el mític pianista Lucky Guri, un dels referents del jazz a Catalunya

El món del jazz a Catalunya està de dol.. Conegut per les seves nombroses aparicions als programes de TV3 de la dècada dels anys 90, també va acompanyar un gran nombre de solistes comTambé va omplir escenaris al costat de la històriaquan va patir un ictus, va veure trontollar la seva carrera perquè va perdre la capacitat d'interpretar. A causa de les seqüeles cerebrals, va haver d'aprendre a tocar el piano de zero. En una entrevista feta el 2016 a TV3, va admetre que "no sabia ni com es deia" i no reconeixia "ni les blanques de les negres" al piano., el 1950, va aprendre música des de ben petit. Des de principis dels anys 70 va començar a tocar a l'escena barcelonina i des de llavors va començar a guanyar fama. A la televisió pública catalana hi va accedir gràcies a l'ajuda de. També va formar part d'altres bandes com

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola