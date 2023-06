Carla Vendrell, de campiona del món de patinatge a millor nota de selectivitat: «No perseguia treure un 10»

El telèfon mòbil detreu fum. Mentre parla amb, té dues trucades més en espera. Acaba de treure uni, en conseqüència, d'obtenir la millor nota de Catalunya . Tot plegat l'ha agafat de vacances a Menorca, però l'epicentre de l'èxit és a l'. Ser la millor en alguna cosa d'aquest calibre no és nou per a ella, ja que el 2021 es va proclamaren la categoria júnior. "per aconseguir el 10 a les PAU", reflexiona.Ara l'esperen les aules de la, on estudiarà el grau de. La nota de tall ronda l'11 sobre 14, per la qual cosa no tenia la necessitat ni la pressió de treure la màxima qualificació. Això sí, ha invertit moltes hores d'estudi i s'ha preparat a consciència per a uns exàmens que determinaven el seu futur. Però no ha estudiat una barbaritat. "", admet amb un to de suficiència no volgut.La recepta de l'èxit?. Vendrell té clar que la clau es troba en compaginar els estudis amb les altres facetes de la vida, i destaca la importància de l'organització per poder entomar el repte amb tranquil·litat. Va acabar els exàmens finals de batxillerat tres setmanes abans de la selectivitat. Com que no necessitava presentar-se a la darrera tongada de proves per pujar la nota, va agafar-se una setmana de descans. "", admet.Així, va cuinar el 10 en dues setmanes. L'institut els oferia la possibilitat d'assistir ai les va aprofitar. A més, va combinar les sessions dirigides amb hores d'estudi autònom per refrescar el contingut. Sempre ha sabut estudiar i, amb el pas dels anys i l'experiència, s'ha limitat a polir la tècnica. Un saber fer que li ha permès compaginar una carrera acadèmica exitosa amb una carrera esportiva estel·lar sobre els patins.Amb tot, la Carlaara que sap que pot accedir a qualsevol. "", reitera. Abans, però, l'espera un estiu de transició i sense responsabilitats, lluny del món acadèmic. La feina està feta dins l'aula, ara toca gaudir del que hi ha fora. Això sí, si els periodistes, familiars, amics i coneguts li ho permeten. Potser la millor opció serà deixar el mòbil en mode avió durant uns quants dies.

