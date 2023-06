Una estudiant d'Olot, nota més alta de la selectivitat a Catalunya amb un 10

Notes mitjanes de les matèries

Ja es coneixen els estudiants amb millors puntuacions de la selectivitat., una alumna de l'Institutd'ha tret la nota més alta de les proves d'accés a la universitat (PAU), amb un 10. A més, set estudiants dehan aconseguit la segona nota més alta, amb 9,90.Es tracta d'una noia de Sant Cugat que ha estudiat al, centre concertat femení de Bellaterra; dos nois que han estudiat a les escolesde Sabadell; un que ha estudiat a l'institutde Sant Joan Despí (Baix Llobregat); una noia que ha estudiat a l'institutde Reus; i dos nois que han estudiat a l'i a l'institutde Tarragona.A les comarques dei l', les dues notes més altes han estat un 9,80 d'una noia que ha estudiat als, i una altra d'(Pallars Sobirà) que ha tret un 9,70 i que ha estudiat a l'institutde Sort. A les comarques gironines, les segones millors notes han estat un 9,70 d'un noi dei una noia deque han estudiat al mateix institut de la capital empordanesa, elUn total de 32.538 estudiants han superat la convocatòria ordinària, cosa que significa un 96,98% de l’alumnat que va realitzar les proves els dies 7, 8, i 9 de juny (96,91% el 2022). La franja de nota més habitual de les PAU ha estat entre 6,5 i 7, amb 4.568 alumnes, i la segona ha estat entre 7 i 7,5, amb 4.546 alumnes. Més de 4.100 alumnes han tret entre 6 i 6,5, i més de 3.000 han tret entre 5,5 i 6, entre 7,5 i 8 o entre 8 i 8,5.A Barcelona han aprovat un total de 24.460 alumnes, amb una mitjana de l’expedient situada en un 7,6 i una mitjana de les PAU de 6,8. Això fa que la mitjana d’accés se situï en un 7,2. A Girona han aprovat 2.995 alumnes, amb una nota mitjana de 6,8, una mitjana d'expedient de 7,5 i una nota d'accés de 7,2. A Lleida han aprovat 1.820 alumnes, que duien una mitjana de l'expedient de 7,6, han tret una nota mitjana a les PAU de 6,7 i han obtingut una nota mitjana d'accés de 7,2. A Tarragona, els 3.263 aprovats han tret una mitjana de 6,6 a les PAU, i amb el 7,6 que duien de l'expedient, els ha quedat una nota d'accés mitjana de 7,2.Per comarques, la nota mitjana més alta dels aprovats procedents de batxillerat ha estat al Pla de l'Estany, amb un 7,2 de nota mitjana a les proves, seguida de la Garrotxa, el Gironès, i l'Urgell, totes per sobre del 7. La nota més baixa han estat al Baix Ebre, el Montsià, el Baix Penedès i la Selva, amb 6,5 de mitjana.Tenint en compte les mitjanes dels alumnes que han aprovat, la nota mitjana de la prova d’ha estat la més alta de les matèries comunes, com l'any passat, amb un 8,3. La segueixen, amb un 7,4,i literatura, amb un 7,4, i, amb un 7,1. Ala nota mitjana ha estat de 7, ai literatura, de 6,7, i a, de 6,6.Pel que fa a les matèries específiques per modalitat, destaquen(7,4),(7,3) i(7,1). Les notes més baixes han estat(5,1),(5,7),(5,5) iindustrial (5,4). D’altra banda, el percentatge d’alumnes que han triat els enunciats en català ha estat del 95%. En les proves l’alumnat podia decidir en quina llengua volien rebre els enunciats dels exàmens mitjançant un full autocopiatiu que garantia l’anonimat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola